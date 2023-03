Investitionen in Heiligenhaus Zwischenbilanz: Förderprogramm für die Innenstadt

In der Zeit seit 2020 haben insbesondere Einzelhandel und Gastronomie unter erheblichen Umsatzeinbußen gelitten, was teilweise auch zu Geschäftsaufgaben und Leerständen in den Innenstädten geführt hat. Um dem entgegenzuwirken, legte das Land sein „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte“ auf. Zielsetzung ist, den Städten und Gemeinden die Möglichkeit zu geben, neue Nutzungen in leer stehenden oder konkret von Leerstand bedrohten Ladenlokalen in den zentralen Lagen der Innenstädte und Zentren zu etablieren. Für Heiligenhaus liegt den Wirtschaftsförderern jetzt eine Zwischenbilanz vor. Es geht um Flächen, die nach dem Einzelhandelskonzept dem „Zentralen Versorgungsbereich“ zugeordnet sind. In Heiligenhaus sind bisher folgende Ladenlokale im Rahmen des Verfügungsfonds angemietet worden: Im Rathauscenter Raum für ein Weinfachgeschäft, ein Schuhhaus und einen Kosmetiksalon. An der Hauptstraße 145 hat der Arbeitskreis Kultur des Stadtmarketings sein neues Büro, an der Mittelstraße 2 eine Werbeagentur, das Lokal Kettwiger Straße 3 ist jetzt ein Friseursalon, an der Hauptstraße 149 öffnete ein Geschäft für Textilpflege mit Änderungsschneiderei.