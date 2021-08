Ratinger Initiative : Solarenergie: Start des Förderprogramms

Ratingen Anträge können ab sofort bei der Stadt eingereicht werden. Das Fördervolumen beträgt 300.000 Euro.

Mit dem Förderprogramm will die Stadt die Energiewende in Ratingen beschleunigen und den Ausbau von Solarenergie fördern. Zuschüsse gibt es für neue Photovoltaikanlagen (PV), Stromspeicher und Steckdosenmodule. Während PV-Anlagen den klimafreundlichen Strom generieren, ermöglicht der Stromspeicher dessen tageszeitenunabhängige Nutzung. Das ist laut Stadt vor allem für Berufstätige attraktiv, die tagsüber nicht zu Hause sind und daher den Solarstrom nicht direkt verbrauchen können. Steckdosenmodule sind hingegen besonders für Mieter oder Wohnungseigentümer interessant, die keine private Dachfläche besitzen. Die Module lassen sich ganz einfach zum Beispiel an ein Balkongeländer befestigen, und schon kann klimafreundliche Energie im eigenen Haushalt genutzt werden.