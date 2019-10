Ratingen : Fördergelder für Blauen See beantragt

Das Gelände am Blauen See ist in der Region einzigartig. Und so sollen Fördergelder dazu beitragen, das Areal aufzuwerten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ein Wegenetz soll Sehenswürdigkeiten und Natur besser erschließen. Dafür kann es Geld geben.

Daher hat die Stadt Ratingen beim Land INTEK-Fördermittel in Millionenhöhe für die Neugestaltung des Freizeitgeländes am Blauen See und für eine Aufwertung des gesamten Landschaftsraums Angertal vom Vermillionring bis zur Auermühle beantragt, nachdem der Rat dafür nun grünes Licht gegeben hat. Das Areal am Blauen See soll wieder zu einem Schmuckstück werden. Es ist ein Ort, an dem Kinder spielen, Spaß haben und eine Menge über unsere Umwelt lernen können.

Der wichtigste Schritt: Die Stadt muss das Gelände am Blauen See kaufen, um handlungsfähig zu sein. „Wir sind da auf einem guten Weg“, betonte Planungsdezernent Jochen Kral noch im September. Klar ist: Man möchte neben der Erlebniswelt den Fokus auf die Umwelt legen, auf eine verstärkte Auseinandersetzung mit Flora und Fauna. Kral betonte, dass man mit Theater Concept weiter planen werde, denn die Stücke am Blauen See seien sehr beliebt. Insgesamt will man das Areal so gestalten, dass es für die Stadt und die Region zu einem Schmuckstück wird, das eine Balance zwischen aktiver Bewegung und Naturgenuss bieten kann. Das Angertal spielt in diesem Zusammenhang wie berichtet eine wichtige Rolle, denn Kral will auch diesen Bereich zusammen mit dem Blauen See und dem Papiertal (also mit der Papiermühle) behutsam aufwerten. Es gibt also eine große thematische Klammer.