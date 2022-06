Sommer-Event in Heiligenhaus : Viel Vorarbeit für Freilichtkino auf dem Sportflugplatz

Sommer-Event in Heiligenhaus

Ruth Ortlinghaus und André Saar bereiten den nächsten „Filmschauplatz“ am Sportflugplatz Meiersberg vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Organisatoren des Filmschauplatzes Sportflugplatz Meiersberg stellen ihr Konzept vor – für Hinweg, Rückweg und einen schönen Abend dazwischen.

Die Stadt ist wieder Spielort der „Filmschauplätze NRW“. Auf Teilnahme an der landesweiten Sommer-Freiluftkino-Aktion hat das Stadtmarketing eigentlich schon ein Abo. Diesmal liegt die Sache für die Organisatoren André Saar und Ruth Ortlinghaus aber ein wenig anders.

Denn der Sportflugplatz Meiersberg liegt zwar wunderschön. Und Sequenzen des Films, der gezeigt wird, wurden vor Jahren sogar dort gedreht. Nur eines ist er nicht unbedingt: leicht erreichbar. Genau darum haben sich die Organisatoren gekümmert. Heraus gekommen ist ein Konzept, das es bis zu 1000 Filmfans auf alle Fälle möglich machen dürfte, den Film „Grüner wird‘s nicht sagte der Gärtner und flog davon“ auf dem Sportflugplatz zu genießen. Zur größten Not sogar bei Regen, denn dann stehen die Hangars des Vereins Sportflug Niederberg den Gästen offen, nur die Leinwand muss leider draußen bleiben.

So sollen Hin- und Rückfahrt funktionieren: Die Zufahrt ist nur von der Ratinger Straße in Hofermühle (L 156) aus möglich. Auf dem Zehnthofweg zum Flugplatz bis Meiersberger Straße wird eine (überwachte) Einbahnstraßenregelung gelten. Parkplätze gibt es auf dem Flugplatzgelände reichlich. „Dafür sind wir besonders Jörg Wentscher von Sportflug Niederberg dankbar, der Verein unterstützt uns sehr bei den Vorbereitungen“, so Ortlinghaus.