Ratinger Parkproblem immer größer : Immer mehr Flughafen-Parker im Stadtgebiet

Das Problem in West gibt es schon viel länger: Flughafen-Parker auf der Berliner Straße. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Auf der RP-Facebook-Seite schildern zahlreiche Leser die Problemlage. Nicht nur Ratingen West ist betroffen. Offenbar klappern findige Firmen fast das komplette Stadtgebiet ab. So wurden aktuell Fahrzeuge auf der Sohlstättenstraße, Christinenstraße, Industriestraße und an der Eissporthalle gesehen, aber auch in Ratingen Ost.

Das Problem weitet sich massiv aus. Nach dem RP-Bericht über Flughafen-Parker, die sich in Ratingen West ausbreiten, gibt es auf der Facebook-Seite der Redaktion eine rege Debatte über dieses Thema, das die Bürger bereits seit mehreren Monaten beschäftigt. Der Ärger ist groß, denn die auswärtigen Pkw nehmen Anwohnern Stellflächen weg. Ratingen West scheint schon sehr viel länger betroffen zu sein. Seit April dieses Jahres gehe dies schon so, die Stadt müsse endlich handeln, hieß es.

Offenbar klappern findige Firmen fast das komplette Stadtgebiet ab. So wurden aktuell Fahrzeuge auf der Sohlstättenstraße, Christinenstraße, Industriestraße und an der Eissporthalle gesehen, aber auch in Ratingen Ost. Die Stadt versicherte, dass das Problem bekannt sei. Man arbeite an einer Lösung, die rechtssicher sein müsse. In den allermeisten Fällen parken die Pkw aus den Niederlanden, Belgien und anderen NRW-Städten legal. Ob man zum Beispiel in West eine Parkscheibenregelung einführen wird, ist offen.