Vortrag : Flughafen: Feuerwehr-Chef berichtet über seine Arbeit

Ratingen (RP) Der nächste Infoabend des Nachbarschaftsbüros am Airport findet am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr in der Flughafenzentrale an der Flughafenstraße 105 statt. Thema wird die Arbeit der Flughafenfeuerwehr sein.

Ein Highlight ist der Vortrag von Thomas Jeziorek, Leiter der Flughafenfeuerwehr. Er stellt die beiden neuen „Panther P 148“-Löschfahrzeuge vor.