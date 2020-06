Fluglärm : Bürger wehren sich gegen mehr Flüge

Der Widerstand gegen die geplante Kapazitätserweiterung am Flughafen ist weiterhin groß. Es hat aktuell rund 700 Einwendungen gegeben.

Die Stille am Himmel war für viele Bürger neu. Es könnte aber bald Schluss sein mit der ungewöhnlichen Ruhe, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat. Nach fünf Monaten ohne Flugbewegungen soll der Flugverkehr am Düsseldorfer Flughafen wieder anlaufen. Die Menschen, die in den bodennah überflogenen Regionen von Ratingen (Tiefenbroich, Lintorf, Hösel und Breitscheid) wohnen, freuten sich über die vom Fluglärm freie Zeit. Diplom-Ingenieur Ulrich Neck, Vorsitzender der Bürgerinitiative „Ratinger gegen Fluglärm e.V.“, berichtet von einem Gespräch mit einer Bürgerin: „Man geniest den Garten und die Natur ohne Fluglärm viel intensiver. Der Dauerlärm von oben in den Lebensraum beeinträchtigt die Wahrnehmung für die schönen Dinge.“