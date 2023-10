Für Ratingen und Heiligenhaus Geld für Unterbringung von Flüchtlingen in Ratingen und Heiligenhaus

Die Zahl der geflüchteten Menschen steigt, der Bund habe aber angekündigt, für 2024 seine Unterstützung an die Bundesländer und Kommunen drastisch reduzieren zu wollen, so Heinisch. Er betonte: „Die Leistungen des Bundes müssen sich an der Zahl der Flüchtlinge und den tatsächlichen Belastungen vor Ort orientieren. Umso wichtiger ist es, dass kommunale und landespolitische Entscheidungsträger wie in Nordrhein-Westfalen an einem Strang ziehen.“