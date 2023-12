Heiligenhaus Infoabend widmet sich der Flüchtlingssituation

Die Unterbringung von Geflüchteten ist auch weiterhin eine drängende Aufgabe in Heiligenhaus. In den letzten Monaten sind die Zuweisungszahlen nach Angaben der Verwaltung deutlich gestiegen. Die Verwaltung lädt für Mittwoch, 20. Dezember, 17 Uhr, in die Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums ein, um über den aktuellen Sachstand in Heiligenhaus zu informieren und einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu geben. Die Kernfragen des Abends: Was müssen Kommunen leisten, wie hoch sind die Zuweisungszahlen vor Ort und was versteht sich unter einer Aufnahmeverpflichtung? Darüber hinaus wird die Sonderseite der Stadt Heiligenhaus zum Thema Geflüchtete in Heiligenhaus vorgestellt. Diese ermöglicht den Bürgern, sich regelmäßig online zu informieren. Eine Anmeldung zu der Infoveranstaltung ist nicht erforderlich.