Statistik in Heiligenhaus Stadt erwartet weitere Flüchtlinge

Es ist nur ein einziger Satz in einer Mitteilung an den Sozialausschuss. Der aber zeigt das ganze Ausmaß an Unklarheit, vor das sich die Planer der städtischen Flüchtlingsarbeit im Rathaus gestellt sehen: „Die finanziellen Auswirkungen lassen sich allerdings nicht beziffern, da aktuell weder die Entwicklung bei der Anzahl aufzunehmender Geflüchteter und die Höhe der Energiekosten noch die Rahmenbedingungen bei der Refinanzierung vorhersehbar sind.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass in Untätigkeit verharrt würde. So geht es aus einer statistischen Aufschlüsselung hervor, die ebenfalls jetzt auf de Tisch kam.