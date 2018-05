Großeinsatz in Ratingen: Flüchtling legt Feuer in Unterkunft

Mit einer Drehleiter näherten sich die Einsatzkräfte dem Gebäude, das an der Daniel-Goldbach-Straße in Tiefenbroich liegt. Foto: Feuerwehr

Ratingen Großeinsatz in der Unterbringungseinrichtung in Tiefenbroich: Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Ein 22-jähriger Bewohner hat in der Nacht zum Freitag in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in seinem Zimmer ein Feuer gelegt und damit einen Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Bereits bei den ersten polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache habe sich schnell ein konkreter Tatverdacht gegen den Mann erhärtet. Der als psychisch krank eingestufte Mann konnte festgenommen werden.

Dabei äußerte er spontan, dass er das Feuer in seinem Zimmer selber verursacht habe. Die polizeilichen Ermittlungen und Vernehmungen zum eingeleiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Ratinger Rettungsdienst untersucht. Nur eine dieser Personen musste danach in einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.