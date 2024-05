Besondere Meisterschaft in Heiligenhaus Juniorinnen kämpfen um Floorball-Ehren

Premiere in der Stadt: Am 22.und 23. Juni findet die Deutsche Meisterschaft im Floorball für die „U13 Juniorinnen Kleinfeld“ in Heiligenhaus statt. Am Samstag, 22. Juni werden den ganzen Tag über die Play Offs gespielt, das Spiel um Platz 3 sowie das Endspiel sind tags darauf. Insgesamt acht Mädchen-Teams aus ganz Deutschland werden in der Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Herzogstraße um den Titel kämpfen.