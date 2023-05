Heiligenhaus Floorball: Bundespokal geht an das IKG

Gerade einmal knapp drei Monate liegen zwischen der Unterzeichnung eines Vertrags und dem Premierensieg bei einem bundesweiten Turnier. Das zeigt: Wenn es am Heiligenhauser Kant-Gymnasium um Floorball geht, stimmt nicht nur die Papierform. Nach einem hochklassigen Finale gewann das IKG-Team mit 3:1 gegen das Team aus Nossen (Sachsen) und sicherte sich den Titel im Finale von Berlin. Erstmalig nahmen sechs Teams aus NRW am Bundesfinale teil, das am 8. Mai im Horst-Korber-Sportzentrum nahe dem historischen Olympiastadion in Berlin stattfand. Schulleiterin Britta Berschick und der Erste Vorsitzende der SSVg Heiligenhaus hatten einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Hiermit soll eine erfolgreiche Ausbildung neuer Floorballspieler am IKG langfristig gesichert werden. Es folgte eine Art Start-Ziel-Sieg.