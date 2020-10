Psychisch gesund bleiben : Fliedener berät telefonisch zu psychischen Krankheiten

Das Haus Siloah in Ratingen. Foto: Fliedner-Krankenhaus

Ratingen Das Fliedner Krankenhaus Ratingen und die Fachklinik Haus Siloah wollen mit konkreten Angeboten praktische Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Ausnahmesituation leisten.

Die Corona-Krise hat das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt und Unsicherheit und Zukunftsängste in der Bevölkerung ausgelöst. Unter dem Motto „Mit Kraft durch die Krise. Gesund bleiben – auch psychisch“ widmet sich die diesjährige Aktionswoche der Seelischen Gesundheit den psychischen Auswirkungen der Pandemie und stellt praktische Hilfsangebote für jedermann vor.

Melanie Di Felice, Leitende Oberärztin Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, berät am Montag, 12. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr zum Thema Angst und Depression in Zeiten von Corona. Teil zwei dieser Beratung folgt am Dienstag, 13. Oktober, von 11 bis 13 Uhr mit Elisabeth Hobik, Oberärztin Bereich Psychiatrie und Psychotherapie.