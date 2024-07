Waldhotel ab August mit neuem Pächter Wie Niederländer mit dem Niederbergischen werben

Im Nachbarland gibt es 120 Fletcher Hotels: schöne Lage, gutes Essen und „aktiver Aufenthalt in der Natur“ – das sind Gemeinsamkeiten dieser Häuser, wie sie der Internet-Auftritt beschreibt. Dazu direkt unter dem Countdown für das „Fletcher Waldhotel Nordrhein-Westfalen die Einladung: „Entdecken Sie die Kombination aus Komfort, Qualität und einem Hauch von holländischer Gemütlichkeit im schönen Heiligenhaus.“ Dazu werden künftige Gäste mit detailreicher Ortskenntnis versorgt: „Das Hotel liegt im Städtedreieck Düsseldorf, Essen und Wuppertal, das einen Besuch wert ist. Die Umgebung hat viel zu bieten. Sie können schöne Rad- und Wandertouren unternehmen, es gibt einen Tennisplatz direkt neben dem Hotel, ein Golfplatz ist in der Nähe und Sie sind in wenigen Minuten im Stadtzentrum.“