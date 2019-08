Lokale Wirtschaft : Firmen können mit Kinderbetreuung punkten

Schichtdienste machen flexible Arbeitszeiten schwierig. Doch es gibt andere Möglichkeiten, Mitarbeiter zu unterstützen.

Dabei fangen die Möglichkeiten schon im kleinen Rahmen an. „Gerade bei IT-Unternehmen im Kreis Mettmann ist die Möglichkeit der Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder sehr beliebt“, sagt Leonora Fricker vom „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf/Kreis Mettmann“ (Competentia NRW) und spricht damit die Diskrepanz zwischen Urlaubstagen und Ferientagen an. „Die Betreuung von Kindern ist ein wichtiges Instrument der Mitarbeiterbindung und das nicht nur bei denen, die selbst Kinder haben. Alle Maßnahmen eines Unternehmens haben eine Strahlkraft für alle Mitarbeiter.

Die Möglichkeiten, Betreuungsangebote für Mitarbeiterkinder anzubieten, sind durchaus vielfältig. „Der Weg zu einer eigenen Betriebskita ist ein langwieriger Prozess“, sagt Dorothea Körfers, Leiterin von Competentia NRW. „Der Bedarf muss genau geprüft werden und das nicht nur auf kurze Sicht, sondern langfristig. Dabei spielen auch die Altersstruktur in der Belegschaft und das Geschlechterverhältnis eine Rolle.“ Das Erkrather IT-Unternehmen Timocom, auch 2019 wieder von Mitarbeitern unter die Top-Arbeitgeber gewählt, sorgt beispielsweise in der Stadt für den Bau einer neuen Kindertagesstätte, in der Plätze für Kinder der Mitarbeiter bereitgehalten werden. In die Kita „Timos Fuchsloch“ werden drei Millionen Euro investiert. Sie bietet ab Sommer 2020 Platz für 75 Kinder von null bis sechs Jahren. Die Außenanlage soll über Kletterspiele, Sandkästen und eine Bobbycar-Bahn verfügen. Der Timocom-Geschäftsführer ist selbst Vater und kennt daher die Ansprüche an ein erfülltes Familienleben sehr gut. Entsprechend stark setzt sich die Unternehmensführung für ihre mehr als 500 Mitarbeiter ein – unter anderem in Form von Eltern-Kind-Büros oder umfangreichen Home-Office-Optionen.