Weiterdenken in der Niederberger Industrie KI - mehr als eine Zauberfomel

„So können wir effizienter arbeiten, Ressourcen sparen, unsere Arbeitsplätze attraktiver gestalten und uns gegen den drohenden Fachkräftemangel wappnen“, sagte Jülicher. Dass die neue Technik große Chancen bietet, führte auch Carsten Will von der AS Glas- und Gebäudereinigung aus, die mittels KI ein neues Geschäftsfeld aufgebaut hat. Die Velberter Reinigungsfirma nutzt Künstliche Intelligenz, um Schulungsvideos automatisiert in alle gewünschten Sprachen zu transformieren. Das klappt so gut, dass AS diese Technologie auch anderen Firmen der Branche als KI-Dienstleistung anbietet.