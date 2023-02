Ausbildungschancen in Heiligenhaus Börse weist Wege in den Beruf

Großer Andrang herrschte bei der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion, die zum zweiten Mal in der Sporthalle hinter dem Berufskolleg Niederberg in Velbert stattfand. „Mit 37 Ausstellern und 150 Ausbildungsplätzen und 20 dualen Studiengängen haben wir eine Rekordzahl erreicht. Da wird deutlich, wie groß der Bedarf ist“, bemerkt Thorsten Enge, der Geschäftsführer des industriellen Netzwerkes für Velbert und Heiligenhaus, das am Ende des Tages über 400 Besucher zählte.