Unternehmen in Ratingen : Winters liefern in die ganze Welt

Sigrun und Jost Winter übernahmen den Betrieb von Vater Wilhelm Winter. Heute leiten die Söhne Thomas (l.) und Stefan (r.) das Geschäft. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Seit 75 Jahren baut die Ratinger Firma Wilhelm Winter Pumpen und Maschinen. Betriebe in den entlegendsten Winkeln der Welt gehören zu ihren Kunden, aber auch Nator oder Bundeswehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Bindmann

Jost Winter erinnert sich noch gut an den Tag, an dem er entschied, das Unternehmen seines Vaters Wilhelm Winter zu übernehmen. Der Vater war ein erstklassiger Ingenieur, hatte das Unternehmen Maschinenbau Winter gleich nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Taufe gehoben. In seinem Wohnhaus an der Homberger Straße plante er Pumpen für die Landwirtschaft.

Es dauerte nicht lange, bis sich der Ratinger als „Pumpen-Willi“ bei den heimischen Bauern einen Ruf erworben hatte. Schon bald fertigte er in einer benachbarten Scheune die ersten Maschinen selbst. Das anfängliche Portfolio bestehend aus Ölmühlen, Rübenpressen und Fäkalienpumpen wurde kontinuierlich erweitert.

Info Zylinder fürs Düsseldorfer Wellenbad Auch für das einstige Düsseldorfer Wellenbad lieferte Maschinenbau Winter eine Lösung. Eigens für diesen Zweck hergestellte Zylinder sorgten dafür, dass der Beckenboden abgesenkt werden konnte.

Sohn Jost, ohnehin im elterlichen Betrieb groß geworden, trat in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls Ingenieur. Schon als Kind schaute er den Mitarbeitern in der heimischen Werkstatt über die Schulter. 1964 trat er ins Unternehmen ein und übernahm schließlich 1973 die alleinige Geschäftsführung. Es gab durchaus einige Ratinger, die ihm die Führung des Unternehmens nicht zutrauten. „Das schaffst du nie“, sagten sie.

Jost Winter ließ sich nicht beirren. „Das war eine aufregende Zeit“, sagt er heute. Er knüpfte Kontakte zu Kunden, putzte regelrecht Klinken, um seine Produkte an den Mann zu bringen, reiste durch die ganze Welt, um neue Märkte zu erschließen. „Manchmal war es auch ein bisschen gefährlich“, so Jost Winter im Rückblick. Doch der Erfolg gab ihm recht. Seine Maschinen stehen in Kairo, Neu-Delhi und fast allen europäischen Ländern.

Winter hatte ein Auge für mechanische Probleme und deren Lösungen. So wurde ein Besuch auf der Hannover Messe eher zufällig zu einem festen Standbein in der Produktpalette der Firma. Ein Übertragungswagen fuhr den ganzen Tag über das Gelände, um sich immer neu zu positionieren. Winter erfasste das Problem schnell: „Ich baue euch eine Antenne, die sich dreht“, versprach er, fuhr nach Hause und machte sich ans Werk. Winters Rotoren funktionierten so gut, dass bald Rundfunkanstalten, Post, Bundeswehr und Nato aufmerksam wurden. Sie alle zählen heute zu Kunden des Ratinger Unternehmens.

Die Maschinen wurden im Laufe der Jahre immer größer und damit auch die Fertigungshallen. Heute gehören mehrere Gebäude an der Dechenstraße zum Betrieb. Maschinenbau Winter fertigt Anlagen zur Blechverarbeitung zum Beispiel für die Herstellung von Heizkörpern, hydraulische Prüfeinrichtungen, Hydraulikaggregate zum Beispiel für Müllverbrennungsanlagen, Antennensteuerungen, Outdoorgetriebe oder bietet Sonderlösungen für die unterschiedlichsten Problemstellungen an.

Im heimischen Betrieb hielt ihm Ehefrau Sigrun den Rücken frei. Sie kümmerte sich um die Buchhaltung, Auftragsabwicklung oder Übersetzungen. Hin und wieder begleitete sie ihren Mann auf seinen Auslandsreisen. Viele Kunden hielten der Firma jahrzehntelang die Treue, wurden zum Teil sogar Freunde. So stand für einen befreundeten Schaustellerbetrieb stets die Werkstatttür offen. Mussten zwischen zwei Veranstaltungen Teile des Riesenrads repariert werden, war die Familie Winter zur Stelle.

Inzwischen führen die Söhne Thomas und Stefan Winter das Unternehmen weiter. Bei einigen Kunden hat ebenfalls längst ein Generationenwechsel stattgefunden. „Kurze Wege, schnelle Lösungen, Verlässlichkeit und Vertrauen“, umschreibt Stefan Winter das, was die Kunden an dem Familienbetrieb schätzen. Auch wenn es ein paar Jahre dauert, bis sich ein Geschäftspartner wieder meldet. „Kunden haben zu uns Kontakt aufgenommen, weil die Maschine einen Firmenschild mit der Aufschrift Wilhelm Winter trug“, berichtet Thomas Winter.