Ratinger Flut-Folgen : Hilfsprogramm für Wiederaufbau

Auch Ratingen war vom Starkregen am 14. Juli betroffen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nach der Flutkatastrophe: Bürger können ab sofort Gelder beantragen.

(kle) Bund und Länder haben ein 30 Milliarden Euro-Paket für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe bereitgestellt. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen davon bis zu 12,3 Milliarden Euro. Das Geld soll nun schnellstmöglich an betroffene Privatpersonen, Unternehmen und Forstbetriebe ausgezahlt werden. Außerdem soll damit die zerstörte kommunale Infrastruktur wiederaufgebaut werden.

Wie hoch der Schaden im Kreis Mettmann ist, steht nach Angaben der CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann noch nicht fest. Die Städte haben aber erste Berechnungen an das Land weitergeleitet, die in den zweistelligen Millionenbereich gehen.

Ab sofort können Anträge für Aufbauhilfen für Privathaushalte und Unternehmen der Wohnungswirtschaft, für Unternehmen, für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, für Fischerei und Aquakultur und für den Wiederaufbau der Infrastrukturen in den Kommunen eingereicht werden. Die Höhe der Wiederaufbauhilfe werde im Regelfall 80 Prozent des entstandenen Schadens abdecken. In Härtefällen könnten bis zu 100 Prozent der Schadensumme übernommen werden, hieß es.

Für Schäden an ihrem Hausrat können Betroffene zudem eine Pauschale beantragen. Diese wird nach der Anzahl der gemeldeten Personen im Haushalt gestaffelt sein, einem Ein-Personen-Haushalt stehen demnach 13.000 Euro zu, Mehrpersonenhaushalte erhalten eine höhere Pauschale.

„Wohlwissend, dass das Geld nicht das Leid aufwiegen kann, bin ich erleichtert, dass wir den betroffenen Menschen damit schnelle und unbürokratische finanzielle Unterstützung zusichern können“, so Schlottmann. Durch die Hochwasserkatastrophe haben auch viele Unternehmen, Handwerksbetriebe, Freiberufler und Selbstständige eine starke Beeinträchtigung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit bis hin zur vollständigen Zerstörung ihrer Betriebsstätten erlitten.

Die Höhe der Summen durch die Hochwasserschäden an der städtischen Infrastruktur in Euro (nach vorläufiger Schätzung der einzelnen Städte) sehen so aus: Heiligenhaus 250.000; Ratingen 3.500.000. Es steht ein Servicetelefon für die Fragen zur Verfügung.