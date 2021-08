Im Club Heiligenhaus : Kinder gestalten mit Filz Pilze, Robben und Igel

Aus Filz lassen sich viele Dinge herstellen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Heiligenhaus (RP) Ein Filz- Schnupperkurs für Kinder ab sechs Jahren findet am Dienstag, 22. September, in er Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Club an der Hülsbecker Straße statt. Filzen ist ein unerschöpfliches und kreatives Handwerk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken