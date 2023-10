Museum Ratingen Regisseur zeigt Künstler hautnah

Die aktuelle Ausstellung des Museums zeigt neben hochkarätigen Dauerleihgaben aus der Sammlung Ganteführer und Werken aus eigenen Beständen vor allem auch die Künstler bei der Arbeit in ihren Ateliers. So kann der Besucher auch Emil Schumacher über die Schulter schauen. Zeithistorische Dokumente von Fotografen wie Ralf Cohen oder Barbara Klemm geben einen Einblick in die Ateliers Schumachers, den Arbeitsprozess und hinter die Kulissen.