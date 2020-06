Neustart nach Corona-Pause : Film ab – Kinobetrieb startet am 18. Juni

Film ab – Kinobetrieb startet am 18. Juni

Die Kinobetreiberinnen Margarete Papenhoff und ihre Schwester Gabriele Rosslenbroich haben alles für den Neustart vorbereitet. Montags und dienstags sind erst einmal Ruhetage. Die Zahl der Zuschauer ist reduziert.

Der Termin der Wiedereröffnung steht fest: Margarete Papenhoff und ihre Schwester Gabriele Rosslenbroich werden ab dem 18. Juni im Kino an der Lintorfer Straße wieder Filme zeigen. Ihr Sicherheitskonzept in Corona-Zeiten wurde inzwischen vom Ordnungamt für gut befunden, dem Neustart steht also nichts mehr im Weg.