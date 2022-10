Neueröffnung in Ratingen : Geschäft für nachhaltige Produkte öffnet

Julia Merkelbach nimmt die letzten Handgriffe vor der Eröffnung ihres Geschäfts für nachhaltige Produkte, Fijnwerk, vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratingerin Julia Merkelbach macht sich selbstständig. Sie bietet ab 21. Oktober Am Obertor unter dem Namen Fijnwerk nachhaltige Produkte verschiedener Sparten an. Auch ein Adventsmarkt ist in Planung.