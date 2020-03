Für Kinder : Figurentheater spielt Urmel aus dem Eis im Club

(RP) Das Mimikry Figurentheater spielt am Donnerstag, 12. März, um 16 Uhr im Club Heiligenhaus für Kinder ab vier Jahren Urmel aus dem Eis.

Der Professor meldet seine Entdeckung sogleich per Flaschenpost dem König Pumponell. Das hätte er lieber nicht tun sollen, denn seine Majestät ist ein begeisterter Jäger und zeigt ein ungeheures Interesse, sowohl am Urmel als auch an den sprechenden Tieren. Der König fliegt nach Titiwu. In letzter Minute tüftelt man auf der Insel einen Geheimplan aus um das Urmel zu verstecken.