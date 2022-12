Kunst im Leerstand Ausstellung entführt die Besucher in „Märchenwelten“

Sieben Künstlerinnen aus der Gruppe „ UnArt”, Düsseldorf, fanden sich zu diesem Projekt zusammen. Sie arbeiten in den Bereichen Malerei, Skulptur und Objektinstallation. Ein Vorbereitungsjahr diente der Annäherung an das Thema. Danach nahmen die persönliche Auswahl aus der Fülle des Materials, die individuelle Auseinandersetzung und die künstlerische Umsetzung des Traditionsgutes aus dem Reich der Fantasie eine längere Zeit in Anspruch. Die Ergebnisse werden nun in einer Werkschau präsentiert, die dem Betrachter eine Vielfalt an künstlerischer Gestaltung und individueller Formensprache bietet.