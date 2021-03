Bildungsperspektiven in Niederberg : Fachhochschule und Berufskolleg kooperieren

Niederberg Wer glaubte, in Schule und Hochschule drehe sich derzeit alles um den Umgang mit der Pandemie, wurde in Velbert eines Besseren belehrt.

(RP/köh) Nach vielen Monaten intensiver Vorarbeit besiegelten das Berufskolleg Niederberg und die Mettmanner Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) ihre Zusammenarbeit jetzt mit einem umfassenden Kooperationsvertrag. Absolventen und Absolventinnen des Velberter Bildungsgangs Staatlich Geprüfter Informationstechnischer Assistent können nach bestandener Prüfung ab sofort direkt in das 3. Fachsemester des Bachelorstudiengangs Angewandte Informatik der Hochschule in Mettmann wechseln und damit bereits nach nur zwei weiteren Studienjahren den Bachelor of Science erlangen, statt in den sonst üblichen drei Jahren. „Das ist ein echter Zugewinn für unsere Schülerinnen und Schüler, und wir freuen uns, gemeinsam mit der FHDW damit einen Beitrag zur wichtigen Verzahnung von Schule und Studium zu leisten“, so Frank Flanze, Schulleiter am Berufskolleg Niederberg. Dass die Studierenden ein Jahr Zeit und Geld sparen, lässt auch nach Ansicht des Leiters der Hochschule, Prof. Dr. Andreas Brandt, den Hochschulabschluss für viele motivierte und wissensdurstige Schülerinnen und Schüler in greifbare Nähe gelangen. „Die FHDW kooperiert eng mit zahlreichen Unternehmen in der Region. Der Nachwuchsbedarf an kompetenten IT-Fachleuten ist groß, und die Studierenden werden von unserer Hochschule oft direkt in die Unternehmen geholt.“