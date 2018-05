Niederberg: Feuerwehr Velbert feiert am Gerätehaus

Niederberg Ein interessantes Programm wartet am 2. und 3. Juni auf kleine und große Freunde der Velberter Feuerwehr. Die Löschzüge Langenberg und Oberbonsfeld laden für Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr zum Feuerwehrfest am Gerätehaus Voßkuhlstraße 36 ein.

Neben einer Fahrzeugausstellung wird den Besuchern durch verschiedene Einsatzübungen ein Einblick in die Arbeit der Feuerwehr ermöglicht. Wenn dadurch das Interesse an der Arbeit der Feuerwehr geweckt wurde, kann man an einem Feuerwehr Aktionsstand auch selber feuerwehrtechnisches Gerät ausprobieren. Hier besteht die Möglichkeit, mit einem hydraulischen Rettungsgerät an einem Fahrzeug zu arbeiten.