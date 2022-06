Einsatz im Krankenhaus : Einsatz: Feuerwehr muss Ring vom Finger entfernen

Ratingen Ein Ring konnte aufgrund eines geschwollenen Fingers einer Patientin nicht mehr entfernt werden. Und die bewährten Gerätschaften in der Notaufnahme waren ausgeschöpft.

(RP) Am Sonntagnachmittag wurden Kräfte der Feuerwehr Ratingen zu einer nicht ganz alltäglichen Hilfeleistung gerufen. Die Notaufnahme des St. Marien-Krankenhauses hatte sich bei der Kreisleitstelle in Mettmann gemeldet und um Hilfe gebeten. Ein Ring konnte aufgrund eines geschwollenen Fingers einer Patientin nicht mehr entfernt werden. Und die bewährten Gerätschaften in der Notaufnahme waren ausgeschöpft. Die Pflegekräfte konnten sich daran erinnern, dass die Feuerwehr Ratingen bereits im Februar bei einem ähnlichen Fall zur Stelle war. Ein Kleineinsatzfahrzeug machte sich auf den Weg zur Notaufnahme. Man konnte den Ring mit ein wenig Improvisation und einer Präzisionssäge auftrennen und vom Finger entfernen.