Ungewöhnlicher Einsatz : Feuerwehr rettet 160 Kilogramm schweren Mann

Ratingen (RP) Es war ein ungewöhnlicher Einsatz, der neben spezieller Technik auch die Flexibilität der Einsatzkräfte forderte: Zur Unterstützung des Rettungsdienstes musste am frühen Mittwochabend der Feuerdienst der Feuerwehr Ratingen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter alarmiert werden.

Was war an diesem Abend genau passiert? Ein rund 160 Kilogramm schwerer Patient hatte in einem Dachgeschosszimmer eines Einfamilienhaus einen internistischen Notfall erlitten. Das Zimmer konnte nur über eine Wendeltreppe erreicht werden.