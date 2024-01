Einsätze in Ratingen Feuerwehr Ratingen rettet bewusstlose Frau

Ebenfalls am Sonntagabend kam es in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUB) an der Daniel-Goldbach-Straße in Tiefenbroich zu einem Feuerwehreinsatz. Ausgelöst hatte den Einsatz ein Rauchwarnmelder im sechsten Obergeschoss. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, im Anschluss konnten alle Bewohner wieder in die Unterkunft und ihre Zimmer zurückkehren. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Ratingen Tiefenbroich und Ratingen Mitte sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.