Rat der Stadt Ratingen beschließt : Feuerwehr bekommt zusätzliches Personal

(RP) Die Feuerwehr Ratingen ist in der aktuellen Corona-Krise besonders gefordert, auch personell. Nicht nur, dass die Geschäftsführung des städtischen Krisenstabs bei der Feuerwehr liegt, auch für die jederzeit sichere Aufrechterhaltung des gerade während der Pandemie extrem wichtigen Rettungsdienstes muss ein enormer zusätzlicher Aufwand betrieben werden.

So wurde quasi wie berichtet eine Ersatz-Rettungswache im Stadtteil Tiefenbroich förmlich aus dem Hut gezaubert, damit die Teams möglichst nicht am selben Ort miteinander in Berührung kommen (Dislozierung). So wird die Gefahr gebannt, dass im Falle einer Infektion der gesamte Bereich in Quarantäne gehen muss.