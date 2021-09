Ratingen : Langer Samstag für die Feuerwehr

Die Feuerwehr war am Samstag wiederholt im Einsatz. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Ratingen Die Feuerwehr Ratingen wurde am Samstag gleich zu mehreren Einsätzen gerufen. Darunter mehrere Verkehrsunfälle, Gasgeruch in der Innenstadt und Brandgeruch in Breitscheid.

() Um 8.46 Uhr war Radfahrer in Lintorf an der Rehhecke ein Fahrradfahrer mit einem Lkw kollidiert. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Um 17 Uhr wurden Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 3 gerufen. Ein Motorradfahrer war mit Tempo 80 gestürzt und hatte sich verletzt.