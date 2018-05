Niederberg : Feuerwehr löscht Brand in Velberter Gewerbebetrieb

Niederberg Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Freitag gegen 15.20 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb an der Hofer Heide in Velbert alarmiert. Der Einsatz des Rettungsdienstes war glücklicherweise nicht erforderlich. Alle Mitarbeiter der betroffenen Firma hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Mitarbeiter der Firma wurde leicht verletzt und vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Helios Klinikum Niederberg gebracht.

In dem metallverarbeitenden Betrieb war es im Bereich einer Druckgussmaschine zu einem Feuer gekommen. In Folge dessen gerieten Teile der darüber befindlichen Absauganlage in Brand. Durch einen Trupp wurde das Feuer mit einem C-Rohr im Innenangriff bekämpft. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde über die Drehleiter das Dach auf Glutnester kontrolliert.

(RP)