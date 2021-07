Heiligenhauser halfen im Kreis Euskirchen : Sechs Feuerwehrleute sind vom Bereitschaftseinsatz zurück

Das Team (v.l.): Jasmin Ruhrmann, Kevin Hohler, Daniela Vollmar, Cedric Munera Wilms, Patrick Kanonenberg und Marcel Winzen. Foto: RP/Fw Heiligenhaus

Heiligenhaus Dörfer im Kreis Euskirchen von Schlamm und Schutt befreien - das war drei Tage lang eine Kernaufgabe für die Bereitschafts-Feuerwehrleute aus Heiligenhaus.

(RP) Drei Tage lang, von Montag in aller Frühe bis Mittwochabend, waren sechs Einsatzkräfte der Heiligenhauser Feuerwehr mit der der „Bereitschaft 4“ der Bezirksregierung im Kreis Euskirchen im Unwettereinsatz. Seit Mittwochabend sind sie zurück.

„Als wir in Euskirchen ankamen, blickten wir in viele zerstörte Straßen“, berichtet Gruppenführerin Daniela Vollmar. „Es war gut, dass wir da waren. Zum einen mit Technik, die den Menschen half. Zum anderen sind wir auf viele herzliche und sehr dankbare Menschen gestoßen – es war gut, dass wir da waren.“ So haben auch die Heiligenhauser Kräfte einen Teil dazu beigetragen, dass einige Dörfer innerhalb der Stadt Euskirchen von Schlamm und Schutt befreit wurden.

Aber nicht nur die Dorfbewohner, auch die Einsatzkräfte verstanden sich einwandfrei. „Alle Städte des Kreises waren im Einsatz vertreten, viele kennen sich ohnehin von Lehrgängen oder Einsätzen. Wir haben uns nun noch besser kennen und schätzen gelernt. Zudem hat uns die Feuerwehr Euskirchen herzlich empfangen, einige Kontakte sind entstanden. Der Grund unseres Einsatzes war natürlich alles andere als schön, aber der Zusammenhalt war das, was uns hier geholfen hat“, berichtet Vollmar.

Die Einsatzkräfte begleiteten teilweise Personen in ihre Häuser, die diese erstmals nach dem Unwetter wieder betreten durften. Einige von Ihnen verkrafteten die Situation, verständlicherweise, nicht. Auch hier war die Feuerwehr der Retter in der Not: als Gesprächspartner und Beschützer.

Eine Kraft wurde für den sogenannten „Grundschutz“ abgezogen. Zusammen mit Kräften aus dem ganzen Kreis und einer Drehleiter aus Düsseldorf besetzten sie die leere Feuerwache in Euskirchen. „Ich habe in dieser Zeit fast mehr Einsätze gefahren, als gefühlt sonst in einem Jahr. Es war alles mit dabei.“, berichtet Oberfeuerwehrmann Kevin Hohler. Zusammen mit (fast) nur ortsfremden Kräften für die Sicherheit der Bürger in einer fremden Stadt zu sorgen - das ist etwas besonderes.