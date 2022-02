Sturmtief „Zeynep“ in Heiligenhaus : Dauereinsatz bis in den Morgen

Heiligenhaus Sturmtief „Zeynep“ hielt die Feuerwehr in Atem. Es gab allein 40 „Baumeinsätze“. Stadt und THW unterstützten die Einsatzkräfte. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Während die Feuerwehr beim vergangenen Sturmtief lediglich zu drei Einsätzen ausrückte, wurde es am Freitag zunehmend ungemütlich. Mehrere Bäume wurden an der Pinner Straße gefällt, während im Angertal mehrere Bäume Straßen versperrten. Um 18.11 Uhr alarmierte Vollmar die gesamte Feuerwehr, um im Schadensfall genügend Reserven zu haben. „Unsere Einsatzzentrale wurde fest besetzt. Die Notrufe werden in so einem Fall weiter durch die Leitstelle des Kreises angenommen, wir erhalten die Einsätze dann in einem elektronischen System und setzen unsere Kräfte dann eigenem Ermessen ein", schildert er.