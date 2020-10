Feuerwehr Heiligenhaus : Feuerwehr sucht händeringend Retter

HEILIGENHAUS Zwischen Corona-Pandemie und Container-Brandstiftungen steht die Heiligenhauser Feuerwehr vor der Aufgabe, neue Mitglieder zu werben. Doch auch müsste einiges getan werden.

Einmal im Jahr geht es zum Belastungstest: Dann müssen alle Feuerwehrleute, die im Einsatz Atemschutzgeräte tragen, nachweisen, dass sie mit der Ausrüstung, die mindestens 15 Kilo wiegt, den Einsatz-Herausforderungen gewachsen sind. An Geräten wird Ausdauer und Kraft gemessen, in einem Kriechparcours durch Schikanen und Röhre, die Orientierung.

Vor Kurzem stand die mobile Teststrecke der Mettmanner Kreisfeuerwehr wieder vor der Heiligenhauser Wache. Atemschutzgeräte sind die Lebensversicherung der Feuerwehrleute; der regelmäßige Test ist ein Element in der ganzheitlichen Ausbildung der Mitglieder. Eine weitere Säule der Feuerwehrarbeit ist der alle zwei Wochen stattfindende Übungsdienst. Eigentlich.

Die Heiligenhauser Wehr träumt von einer Kinderfeuerwehr, mit der man schon Sechsjährige bei ihrer Feuerwehrbegeisterung abholen und über die Jugendfeuerwehr für die Einsatzabteilung gewinnen könnte. Zum Start der Jugendfeuerwehr (ab zwölf Jahren) seien viele Kinder schon an andere Vereine gebunden. Für den eher spielerischen Ansatz einer Kinderfeuerwehr fehle derzeit nicht nur Personal sondern auch der Platz auf der Wache.

Seit Ausbruch der Pandemie ist auch bei der Feuerwehr alles anders und der Übungsdienst wird zur logistischen Leistung: „Der Übungsdienst erfolgt nun in zwölf Kleingruppen von maximal neun Leuten an den Wochentagen. Dank der hohen Disziplin und Motivation unserer Truppe funktioniert das auch“, sagt Wach-Chef Nils Vollmar, der sich sicherlich auch einen anderen Einstand in das neue Amt gewünscht hätte. Denn: „Je länger der Zustand anhält, desto mehr leidet die Geselligkeit“, sagt der Nachfolger von Ulrich Heis. „Und bei der Feuerwehr sind wir drauf angewiesen, dass wir uns auf den anderen verlassen können.“