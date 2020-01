Bilanz des Jahres 2019 : Feuerwehr fährt 365 Einsätze im Jahr

Die Alarmierungen sind im Jubiläumsjahr leicht zurückgegangen. Brandwachen haben zugenommen.

(sade) Nach einem denkwürdigen Jubiläumsjahr mit beeindruckender Blaulichtmeile samt neuer Adresse am alten Standort ist die Heiligenhauser Feuerwehr spätestens seit der unruhigen Silvesternacht im neuen Einsatz-Jahr zurück.

Ab heute, 19 bis 21 Uhr, beginnt nun auch wieder der Übungsdienst (wie jeden zweiten Freitag) für die Einsatzabteilung, bei dem Interessierte gerne vorbeischauen dürfen. Die Jugendfeuerwehr startet am 30. Januar und trifft sich dann jeden zweiten Donnerstag, 18.25 bis 20.30 Uhr.

Zurück blicken können die Rettungskräfte auch noch auf ein Einsatzjahr mit kurioser Zahl: Im Berichts-Zeitraum, den 365 Tagen zwischen dem 1. November 2018 und dem 31. Oktober 2019 rückten die ehrenamtlichen Kräfte insgesamt gesehen 365 Mal aus und damit statistisch gesehen einmal am Tag. Damit verzeichnet die Wehr auch einen leichten Rückgang an Einsätzen.

256 Mal alarmierte die Leitstelle zu Hilfeleistungen, an denen etwa gefährliche Bäume beseitigt werden mussten oder Personen in Aufzügen eingeschlossen waren. Ein leichtes Plus gab es dabei im Brandschutz, insbesondere zu Kleinbränden wurde die Wehr öfter alarmiert. „Wir wurden noch häufiger zu Einsätzen gerufen, bei denen auch eine Flasche Wasser zum Löschen eines Papierkorbs gereicht hätte“, berichtet Nils Vollmar, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr.