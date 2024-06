Feuerwehr Heiligenhaus Gut vorbereitet auf Gewitter-Einsätze

„Wir haben die Wetterlage jederzeit auf mehreren unserer Kanäle im Auge - und es läuft die übliche Abstimmung mit dem Kreis Mettmann“, sagte Feuerwehrsprecher Dominic Wulf am Dienstagvormittag auf Anfrage. Es sehe so aus, dass aktuell keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden müssten. Was nicht heißt, dass die Retter unvorbereitet seien: „Die üblichen Aufgaben werden erledigt - Prüfen der Kettensägen ist da ein Klassiker.“ Das sei bereits geschehen. Außerdem wagt Wulf eine sehr vorsichtige Prognose: „Es sieht so aus, als würde das meiste an uns vorbeiziehen.“ Aber das sei im Prinzip reine Spekulation. Würde sich die Lage ändern, wisse man das in der Regel mit einem Vorlauf von zwei Stunden und könne entsprechend reagieren.