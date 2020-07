Tierischer Einsatz : Feuerwehr befreit Reh aus Gittertor

Die Feuerwehr bog die Stangen auseinander, um das Tier zu befreien. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus (jün) Zu einem teirischen Einsatz an der Ruhrstraße wurde die Feuerwehr am Donnerstag gerufen. Ein Reh hatte sich dort in einem Tor verfangen. Die Wehrleute beruhigten das Tier und verbogen die Gitterstäbe langsam und leise.

