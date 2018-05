Ratingen: Feuerwehr-Chef spricht bei der Senioren Union

Ratingen Die Senioren Union (SU) Ratingen hat bei ihrem Stammtisch am Dienstag, 5. Juni, um 11 Uhr im Haus der Gastlichkeit einen interessanten Gast: Es ist Brandrat und Feuerwehr-Chef René Schubert.

Ein weiterer Termin: Die Senioren Union fährt nach Blue Berrie Hill, und zwar am Donnerstag, 21. Juni, um 10 Uhr ab der Stadthalle.

Blue Berrie Hill werden die Blaubeerfelder in Broekhuizen (Niederlande) genannt. Bei der Ankunft gibt es Kaffee und den spektakulären Balubeer-Vlaai/Tortenkuchen, danach folgt eine Führung durch die Felder mit einem abschließenden Blaubeersaft auf der Sonnenterrasse. Dann geht es weiter nach Venlo. Kostenbeitrag: 56 Euro bei Mindestbeteiligung von 25 Personen. Rechtsverbindliche Anmeldung bis 11. Juni. Anmeldung an Heidi Brebeck, Telefon 0172/2664815 oder per Mail: heidi.brebeck@yahoo.de.