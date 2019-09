Ratingen Ost : Feuerwehr befreit Handwerker aus der Hubbühne

Ratingen Ost (RP) Manchmal ändert sich die Einsatzlage – so auch in diesem aktuellen Fall. So wurde das Kleineinsatzfahrzeug (KEF) der Berufsfeuerwehr am gestrigen Morgen gegen 10 Uhr zur Calor-Emag-Straße alarmiert.

Der Grund: Dort sollte Hydrauliköl aus einem Fahrzeug ausgetreten sein.

Bei Eintreffen der Besatzung wurde die großflächige Verschmutzung durch Öl aus einer Hubarbeitsbühne festgestellt, man ergriff direkt Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Das Hydrauliköl hatte sich bereits über die gepflasterte Parkfläche sowie die Straße verteilt, so dass eine große Menge von Bindemitteln aufgebracht werden musste, teilte die Feuerwehr mit.

Das Tiefbauamt wurde hinzugezogen, um einen Schaden durch das Öl auch im Erdreich so gering wie möglich halten zu können.

Das Ungewöhnliche an der gesamten Situation war allerdings, dass sich im Korb der Hubarbeitsbühne noch ein Arbeiter befand. Dieser war, glücklicherweise unverletzt, auf Grund des Geräteausfalls in luftiger Höhe gefangen und konnte jetzt nicht mehr selbstständig den Boden erreichen.

Was also tun? Zur Personenrettung wurde also eine Drehleiter hinzu alarmiert. Der betroffene Handwerker wurde über die Drehleiter aus seiner Zwangslage befreit und dann nach unten befördert.

Während dieser Maßnahme wurde die Einsatzstelle durch die Ratinger Polizei abgesichert.