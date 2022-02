Einsatz für Ratinger Feuerwehr : Feuer in einem Wohnheim in West

Feuer in einem Wohnheim in West

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zum Wohnheim an der Straße Am Sandbach aus. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Ratingen Niemand verletzt. Polizei geht von einem Defekt an einem Trockner aus.

(RP) Einsatz für die Feuerwehr am Montagabend: Gegen 19.10 Uhr meldeten Anwohner einer Notunterkunft an der Straße Am Sandbach einen Wohnungsbrand. Die 35-jährige Wohnungsinhaberin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in ihrer Wohnung.