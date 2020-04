Hösel : Feuer: Stadt soll Goldkuhle-Areal sichern

Hösel Immer wieder brennt es auf dem Gelände in Hösel, das umgestaltet werden soll. Die CDU-Fraktion nimmt nun die Verwaltung in die Pflicht.

Deshalb stellt die CDU-Fraktion einen Eilantrag: „Wir fordern, unverzüglich und unter Anordnung des Sofortvollzugs bauaufsichtlicher Maßnahmen sowie unter Androhung von Zwangsmitteln einzuschreiten und so Gefahren für Leib und Leben, die von dem leerstehenden Goldkuhle-Komplex und dem Nichtbefolgen der Verkehrssicherungspflichten der Verantwortlichen resultieren, effektiv abzuwehren“, heißt es in dem Antrag. Schließlich hat es in den vergangenen Monaten immer wieder in der „Goldkuhle“ gebrannt. „Doch die Eigentümer, so auch der Insolvenzverwalter, haben überhaupt keine Sicherungsmaßnahmen für das Objekt durchgeführt“, betonte CDU-Ratskandidatin Tatjana Pfotenhauer. Auch in den verschiedenen Posts und Videos im Internet wird deutlich, dass der Gesamt-Komplex vollkommen frei zugänglich ist, obwohl die Gebäude eingestürzt oder stark einsturzgefährdet sind.