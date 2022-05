Heiligenhauser Altenheim : Mehrere Feuer an einem Seniorenheim

Heiligenhaus Rheinlandstraße: Verletzt wurde niemand. Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen war der Einsatz für rund 30 Kräfte von Feuerwehr und dem Rettungsdienst Ratingen/Heiligenhaus beendet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

(RP/kle) In der Nacht zum Sonntag hat es an einem Seniorenheim an der Rheinlandstraße gebrannt. Mehrere Müllcontainer und ein Fahrzeug standen in Flammen, Rauch zog in das Gebäude. Die Feuerwehr verlegte Bewohner in rauchfreie Bereiche und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.