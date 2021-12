Ratinger Kirchenmusik : Fordernde Festtage für Kirchenmusiker

Organist Ansgar Wallenhorst steht vor einem intensiven Programm. Foto: St. Peter und Paul

Ratingen An den kommenden Tagen gibt es viele Gottesdienste mit Musik – und dies gemäß den Corona-Regeln.

(RP/kle) An Weihnachten soll möglichst vielen Menschen in der Corona-Krise die Mitfeier des freien Geschenks der Menschwerdung Gottes ermöglicht werden. So ist die Anzahl der Gottesdienste in der Pfarrei St. Peter und Paul quasi verdoppelt worden: Allein an Heilig Abend finden in Herz Jesu, St. Jacobus d.Ä., St. Suitbertus und St. Peter und Paul 17 Gottesdienste statt, dazu Krippenfeiern zeitgleich in allen Kirchen um 15 Uhr und 16.30 Uhr (unter 3 G-Regel), die erste Christmette um 18 Uhr (3G) und dann die feierlichen Metten um 22 Uhr (beschränkte Plätze auf Abstand). In der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul wird statt 22 Uhr die traditionelle feierliche Mitternachtsmette um 24 Uhr gefeiert – beginnend mit vielstimmigem Weihnachtsläuten.

Für das 14-köpfige Kirchenmusikteam ist es eine Herausforderung, die vielen Gottesdienste festlich und zugleich gemäß den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu gestalten. So wirkt am Heiligabend das Ensemble TaktVoll unter Chordirektorin Maria Platis in der Mette um 18 Uhr in St. Jacobus in Homberg mit, der Chor „Aufwind“ gestaltet die Mette um 22 Uhr in Herz Jesu unter Leitung von Felix Sokol. In St. Peter und Paul stimmen ab 23.30 Uhr die Mitglieder des Internationalen Solistenensembles mit weihnachtlicher Chormusik aus aller Welt auf die Mitternachtsmette ein. In der Mette, der Kaplan Imanuel Renz vorsteht, erklingen William Byrds „Mass for five voices“, seine Weihnachtsmotette „O magnum Mysterium“ sowie Orgelmusik von Dupré und Improvisationen.

Am 1. Weihnachtstag ist um 12 Uhr Hochamt in St. Peter und Paul (3G) mit Gregorianischen Gesängen der Schola Cantorum und deutschen Weihnachtsliedern. Ansgar Wallenhorst spielt dazu Orgelmusik von Widor und Improvisationen. Die Feierliche Weihnachtsvesper in St. Peter und Paul um 17 Uhr wird im Wechsel von Kantorengesängen und den Variationen der französischen Noëlisten gestaltet. Im Anschluss ist um 18 Uhr Abendmesse (Corona-Modus mit begrenzter Platzzahl) zum Hochfest mit englischen Carols sowie Auszügen aus der Messe A-Dur von J.G. Rheinberger für Frauenstimmen und Orgel. Es singt die Frauenschola „cantica“ unter Leitung von Ansgar Wallenhorst. In den anderen Kirchen sind die Messen wie an Sonntagen nach 3G-Regel, mit Eingangskontrolle, jedoch ohne Anmeldung.