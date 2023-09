Ratingen “Jetzt und Immer“ zum Sommerende

Veranstalter Anton Lenger kann für dieses Jahr wieder einen Pluspunkt für seiner Idee des Festivals „Jetzt und Immer“ setzen. Die große Sause für junge Menschen am Grünen See war gefragt. Und blieb diesmal verschont von Wetterunbill, wie sie noch im Vorjahr Anlass zu allerhand Improvisationen gegeben hatte. Vorab ging man für die zwei Tage von 3000 Besuchern aus, das Festival hat längst einen Namen über die Stadtgrenzen hinaus. Das liegt am Programm, das sich zum Ziel macht, spannende Lieblingskünstler, Newcomer und Geheimtipps auf die Bühne zu bringen.