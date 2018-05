Ratingen: Festival "Folkerdey" steigt zum 12. Mal

Ratingen Zwölf Bands und Solokünstler treten dieses Jahr am 9. Juni beim Ratinger Open Air im Erholungspark Volkerdey |auf.

Dieses Jahr beginnt das Bühnenprogramm bereits um 14 Uhr auf dem wild-romantischen Veranstaltungsgelände "Eisenzeitlichen Gehöft" hinter dem Grünen See. Es endet traditionell mit der Session am Lagerfeuer in den Morgenstunden. Den Anfang machen die jungen Reel Talents aus Bonn, eine Formation mit elf Mitgliedern im Alter von neun bis 15 Jahren, die sich der traditionellen irischen und schottischen Musik verschrieben hat. Die Kölner Musiker von Kent Coda verbinden eingängigen Indie-Folk mit orientalischen Rhythmen und türkischen Gesang, während Caro Kiste Kontrabass den Zuhörer in die Welt des Chansons entführt.