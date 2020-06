Nach der Absage wegen Corona : Folkerdey-Show soll Künstlern helfen

Ratingen Zur besten Sendezeit am Samstag, 20.15 Uhr, gibt es im Internet ein Konzert der Festival-Macher, um Künstler und Techniker zu unterstützen, die von der Absage des 14. Folkerdey-Festivals finanziell getroffen wurden.

Für die Macher des Folkerdey-Festivals am Eisenzeitlichen Gehöft war es ein schwerer Schlag, dass sie die 14. Auflage in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschieben mussten. Ursprünglich wäre es am kommenden Samstag so weit gewesen, doch die Gefahr einer Ansteckung bei mehr als 1000 Besuchern ist zu hoch, Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober untersagt.

Doch das Orga-Team um die Gründer Thomas Gurke und Alexander Otto hatte eine Idee, wie es den zahlreichen Festival-Fans dennoch an diesem Abend Folk-Musik nahebringen kann: Zur besten TV-Sendezeit um 20.15 Uhr wird am Samstag die „Folkerdey-Show“ live im Internet gezeigt. Auf dem YouTube-Kanal des Festivals gibt es dann nicht nur Musik von der Ratinger Band „Drowsy Maggie“ und der Kölner Bluegrass-Band „The Stompin Gents“, die vorab am Eisenzeitlichen Gehöft aufgezeichnet wurden, sondern auch Einspieler und Online-Interaktionen mit den Zuschauern. Thomas Gurke und Alex Otto erinnern sich mit Helfern der ersten Stunde an die Entstehung des Festivals, mit lustigen Anekdoten aber auch manchen Schwierigkeiten. Besonders freuen sie sich auf Kommentare und Fotos, die live im Studio eingehen. Singer-Songwriter Simon Sandmann, der auch live in der Show singen wird, und der selbstständige Veranstaltungstechniker Ben Biermann erzählen, was in den Kulturberufen gerade passiert.