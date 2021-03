Kostenpflichtiger Inhalt: Ratinger Innenstadt : Es soll wieder Feste im Freien geben

Musikgruppen sind beim Ratingen Festival besonders beliebt. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung ausfallen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratingen Marketing GmbH und der City-Kauf gehen mit Optimismus das Veranstaltungsjahr an. Man will den Einzelhandel in der Innenstadt mit gezielten Aktionen und verkaufsoffenen Sonntagen stärken.